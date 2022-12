Tris del Manchester United, il Nottingham in zona retrocessione

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Tutto facile per il Manchester United nel secondo posticipo odierno della 17/a giornata della Premier League, giocato sotto la pioggia e in una serata gelida. La squadra dell'olandese Erik Ten Hag si è aggiudicata per 3-0 la sfida casalinga dell'Old Trafford contro il Nottingham Forest allenato da Steven Cooper. Ha sbloccato la partita il gol di Rashford dopo 19', il francese Martial ha raddoppiato 3' più tardi e il brasiliano Fred al 42' della ripresa ha chiuso i conti, su assist del connazionale Casemiro. La vittoria di questa sera permette ai 'Red Devils' di conservare il 5/o posto in classifica, ma di portarsi a 29 punti, una lunghezza sotto il Tottenham che, però, ha giocato una partita in più (16 contro le 15 del Manchester United). Il Nottingham Forest rimane in piena zona retrocessione: è penultimo con 13 punti e 16 partite, assieme al Wolverhampton. (ANSA).