La Sampdoria guarda in Spagna per rinforzare l'attacco

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Con l'addio praticamente certo nel mercato di gennaio di Francesco Caputo e il lungo infortunio di Fabio Quagliarella, la Sampdoria deve concentrarsi sul reparto offensivo per consegnare a Dejan Stankovic alcuni rinforzi.

Dalla Spagna rimbalza la voce di un interessamento per Sergi Guardiola del Valladolid. In scadenza di contratto a giugno, praticamente non è mai stato utilizzato in questa stagione collezionando appena una presenza: il club spagnolo sarebbe pronto a liberarlo già a gennaio senza chiedere nulla per il cartellino ma sulle tracce dell'attaccante ci sarebbero anche altri club. Nella passata stagione ha giocato in prestito al Rayo Vallecano doveva ha realizzato 8 gol in 32 partite. (ANSA).