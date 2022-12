Jean-Claude Blanc lascia il Paris Saint-Germain dopo 12 anni

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Dopo 12 stagioni, Jean-Claude Blanc lascia il Paris Saint-Germain. Il divorzio dall'ex presidente e ad della Juventus è stato comunicato dallo stesso francese con una nota apparsa sul proprio sito. "Nell'ambito della continua trasformazione del PSG, dentro e fuori dal campo, dopo 12 stagioni di successo, Jean-Claude Blanc - vice ceo - darà un caloroso addio al club per intraprendere una nuova sfida professionale nel 2023. Il nuovo vice-amministratore delegato del PSG sarà annunciato nel nuovo anno. Ringraziamo sinceramente Jean-Claude per il suo fantastico contributo alla storia e al successo del Paris Saint-Germain in tanti anni. Il club si è sviluppato enormemente durante questo periodo. Ora siamo perfettamente posizionati per portarlo al livello successivo con un nuovo team di gestione che verrà annunciato a breve.

Auguriamo a Jean-Claude ogni possibile successo per la prossima sfida professionale. Se ne va con la nostra gratitudine e rimarrà sempre parte della nostra famiglia", annuncia il presidente e ceo Nasser Al-Khelaïfi.

"Le ultime 12 stagioni sono state un'incredibile avventura professionale, sono orgoglioso di avere aiutato il Paris Saint-Germain a diventare la potenza sportiva internazionale che è oggi. Durante questo periodo, il club ha vinto 53 trofei senza precedenti nelle sezioni calcio e multisport, diventando uno dei marchi premium di sport e lifestyle di maggior successo al mondo", ha aggiunto Blanc. (ANSA).