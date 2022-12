Daley Blind risolve il contratto, non giocherà più dell'Ajax

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Daley Blind non giocherà più nell'Ajax: il contratto che legava l'eclettico difensore - fra i protagonisti nelle file dell'Olanda agli ultimi Mondiali - al club di Amsterdam è stato risolto. Blind, classe 1990, era legato all'Ajax fino al 30 giugno dell'anno prossimo. La notizia della risoluzione è stata resa nota dalla società dei 'Lancieri' sui propri canali social: Blind ha vestito la maglia dell'Ajax dal 1995 al 2014 e poi dal 2018 al 2022, con un intermezzo nelle file del Manchester United. Prima di lui suo padre Danny era stato pilastro della difesa della squadra di Amsterdam fra il 1986 e il 1999, anno in cui appese le scarpe al chiodo. In seguito ha allenato proprio l'Ajax. (ANSA).