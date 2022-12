Stankovic, la salvezza non è impossibile

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Dejan Stankovic lancia la sfida: "Salvezza non impossibile, la Sampdoria non mollerà", ha detto ai canali social del club in un messaggio per i tifosi blucerchiati. Da domani inizia il countdown in vista del match in programma il 4 gennaio in trasferta col Sassuolo quando si alzerà nuovamente il sipario dopo la sosta per il Mondiale.

Ritrovo a Bogliasco dopo il ritiro in Turchia dove la Samp ha cercato di ritrovare quello spirito che era mancato nell'ultime gare di campionato. Si aspetta l'inizio del mercato per iniziare la rivoluzione auspicata dalla dirigenza ma intanto col Sassuolo ci sarà emergenza in attacco con Quagliarella infortunato per almeno un mese e mezzo, Gabbiadini non al meglio per un affaticamento muscolare e Caputo destinato all'addio con l'Empoli in pole position per riprendersi il bomber che è sempre rimasto in panchina anche nelle ultime amichevoli in Turchia. E allora probabile che a guidare il reparto offensivo col Sassuolo sia il baby Montevago che Stankovic aveva promosso a sorpresa nelle ultime partite prima dello stop della serie A. (ANSA).