Calcio: Liverpool punta Bellingham, Klopp 'è eccezionale'

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Jurgen Klopp lancia l'assalto del Liverpool a Jude Bellingham, 19enne talento del Borussia Dortmund e della nazionale inglese. "Tutti hanno visto che Mondiale ha fatto: e' stato eccezionale", ha detto il tecnico dei Reds prima della partita contro l'Aston Villa Da giorni, il nome di Bellingham e' accostato dai media britannici al Liverpool, che pero' deve battere la concorrenza del Real Madrid. In ogni caso, se il trasferimento si fara', sara' a quotazioni molto alte. "Non mi piace parlare di soldi quando parli di un giocatore come lui", ha detto Klopp.

Trasferitosi a 17 anni dal Birmingham al Borussia, Bellingham ha via via scalato posizioni a Dortmund e nell'ultima Bundesliga ha giocato da capitano, nonostante la giovane età. "Provate a chiedere a chi non segue con grande attenzione il calcio quanti anni ha: non credo andrebbe neanche vicino ai suoi 19 anni.

Direbbe 28 o 29, per la maturita' che mostra in campo - le parole di Klopp - Il Mondiale che ha giocato e' stato eccezionale, con tutte le doti che possiede e con quelle che puo' sviluppare, direi che ha grande facilita' di crescita". "Lo seguo da quando e' andato a Dortmund - ha concluso Klopp - Tutti nel calcio sapevano del suo talento: non so quali siano le cifre dell'affare, ma se il calcio inglese gli vuole bene non deve parlare di soldi, per non rovinarlo". (ANSA).