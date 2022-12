Serie B: Boxing Day tra novità e biglietti a ruba

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Boxing day all'inglese, con previsione di molto pubblico, per l'ultima giornata di andata del campionato di serie B, che sarà aperto alle 12,30 dall'anticipo tra Brescia e Palermo e si chiuderà con un'altra sfida da serie A, alle 20.30, il big match tra Bari e Genoa. Al San Nicola ci sarà probabilmente il primato di spettatori, superando i 38.800 spettatori che erano in tribuna nella gara con la Ternana, ma la giornata festiva ha anche favorito le trasferte, dato che i modenesi a Bolzano, i ternani a Frosinone e i pisani a Ferrara hanno fatto incetta di biglietti.

Tra i tanti motivi di interesse, a Brescia ci sarà l'esordio in panchina di Alfredo Aglietti mentre i rosanero sono agli ordini di Eugenio Corini, grande ex dentro e fuori il campo. La capolista Frosinone alle 18.30 ospiterà la Ternana in un match che vedrà in campo, per la prima volta in assoluto in Italia, arbitro e assistenti tutti al femminile: Maria Sole Ferrieri Caputi con Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte. Il Cagliari che ha appena ingaggiato di Claudio Ranieri ma solo dall'1 gennaio, per la partita col Cosenza penultimo in classifica sarà affidato al club manager Roberto Muzzi. (ANSA).