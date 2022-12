Famiglia di Pelè riunita in ospedale alla Vigilia

(ANSA) - SAN PAOLO, 25 DIC - La famiglia di Pelè si è riunita alla vigilia di Natale nell'ospedale di San Paolo per stare accanto alla leggenda del calcio, ricoverata da circa un mese per problemi renali e cardiaci legati anche al peggioramento del cancro al colon. La figlia Kely Nascimento ha pubblicato sui social una foto della moglie di Pelé, Marcia Aoki, e di altri membri della famiglia riuniti all'ospedale 'Einstein', ma nell'immagine il campione non era visibile: "Quasi tutti noi.

Buon Natale. Gratitudine, amore, unione, famiglia. L'essenza del Natale. Vi ringraziamo tutti per tutto l'amore e la luce che ci inviate", ha scritto Kely.

Il figlio Edinho, che allena una squadra di calcio a Parana, nel nord del Brasile, è arrivato anche lui alla vigilia di Natale al centro medico, dove ha raggiunto le sorelle Flavia e Kely e ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae mentre tiene la mano della stella del calcio, con la didascalia: "Padre... la mia forza è tua".

Mercoledì scorso, l'ospedale aveva annunciato che il cancro al colon stava mostrando "progressione" e che Pelè aveva bisogno di "cure più estese per curare l'insufficienza renale e cardiaca" e lo stesso giorno le sue figlie avevano annunciato che non sarebbe tornato a casa per Natale. Pertanto è stata la famiglia raggiungere il nosocomio per passare la festa insieme.

(ANSA).