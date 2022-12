Premier: Arteta come Spalletti, entusiasmo per la ripartenza

L'Arsenal come il Napoli, Mikel Arteta come Luciano Spalletti, vogliosi di riprendere il cammino nei rispettivi campionati da dove lo avevano lasciato prima della sosta per i Mondiali, da leader con un ampio vantaggio (5 punti i Gunners, dieci gli azzurri) sulle inseguitrici. Il tecnico spagnolo è ottimista a due giorni dalla ripresa, quando nel Boxing Day affronterà il West Ham e non ha dubbi nell'avere il titolo come obiettivo: "C'è entusiasmo, e dovremmo essere entusiasti e cogliere l'opportunità che abbiamo davanti a noi", ha detto a Sky Sport.

Per tutta la stagione, tifosi ed esperti hanno discusso se la pausa sarà un aiuto o un ostacolo alle ambizioni dei club - lo stesso sta capitando al Napoli - e l'Arsenal nel frattempo ha perso Gabriel Jesus, infortunatosi nel match in Qatar tra il Brasile e Camerun, ma Arteta non se ne preoccupa: "Io voglio che la squadra giochi in un certo modo, e più saremo coerenti su questo, più vinceremo".