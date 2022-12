Premier: Rashford prolunga col Manchester United fino al 2024

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - L'attaccante della nazionale inglese Marcus Rashford ha firmato un prolungamento del contratto col Manchester United, che lo lega al club fino al 2024. Il nuovo contratto, su una cifra dichiarata di 250.000 sterline a settimana (oltre 280mila euro) più bonus, lo rende il giocatore inglese più pagato della Premier League, secondo quanto rivela il quotidiano Independent.

Il 25enne ha firmato un nuovo contratto insieme con altri tre compagni di squadra: Diogo Dalot (25 anni), Fred (30) e Luke Shaw (27), tutti prossimi alla scadenza. "Vogliamo crescere, vogliamo sostenere quei giocatori e vogliamo che continuino a lavorare - ha detto l'allenatore dello United, Erik Ten Hag, al sito dello United -. Vogliamo costruire una squadra per il futuro e questi giocatori devono farne parte". Lo United attualmente è quinto in classifica in campionato e dopo la sosta riprenderà il cammino martedì prossimo, ospitando il Nottingham Forest, terz'ultimo. (ANSA).