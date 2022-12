Bari-Genoa verso sold out, Gilardino "saremo determinati"

(ANSA) - GENOVA, 24 DIC - "E' una partita importante e l'ultima dell'anno. Noi ci teniamo e abbiamo la volontà di andare a Bari per fare una gara di quelle giuste, accorte.

Sappiamo che ci saranno quarantamila persone ma noi dovremo rimanere concentrati e determinati su quello che vogliamo e dobbiamo fare". Così il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, in vista della partita di lunedì prossimo al San Nicola, che chiuderà il programma del Boxing Day e il girone d'andata della serie B, pronta alla sosta fino a gennaio.

A 48 ore dal match, il Bari ha reso noto che sono già stati venduti 35mila biglietti per la sfida tra biancorossi e rossoblù, al momento appaiati al terzo posto a quota 30 punti, a -6 dalla vetta occupata dal Frosinone, che ospiterà la Ternana.

In vista c'è il tutto esaurito, con un nuovo record di spettatori per il campionato, per seguire il Bari, imbattuto da otto turni, e un Genoa che dall'arrivo di Gilardino ha raccolto sette punti in tre partite e reduce dal successo in casa della capolista. Il bilancio in Serie B tra le due squadre è di perfetta parità: dieci successi a testa e 16 pareggi. (ANSA).