Torino-Cremonese senza gol, Ilkhan finisce in ospedale

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - L'antipasto di Serie A fra Torino e Cremonese finisce 0-0. Poche emozioni tra le formazioni di Juric e Alvini all'Olimpico Grande Torino, con i padroni di casa che ci provano di più nel primo tempo con Schuurs e Radonjic, mentre nella ripresa il più pericoloso è Dessers, chiuso dal portiere Milinkovic-Savic. Il Toro è in emergenza a centrocampo, oltre agli acciaccati Ricci e Linetty si ferma anche Lukic, a causa attacco febbrile, e alla mezz'ora si fa male Ilkhan, toccato duro alla caviglia destra e costretto ad accertamenti in ospedale. Granata e grigiorossi avranno ancora un test prima della ripresa del campionato: i piemontesi sfideranno il Monza il 28 dicembre all'U-Power Stadium, i lombardi affronteranno il giorno seguente l'Udinese allo Zini. In campionato, invece, il primo appuntamento del nuovo anno sarà il 4 gennaio, con il Toro che attenderà l'Hellas Verona e la Cremonese che ospiterà la Juventus. (ANSA).