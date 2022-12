Plusvalenze: Juve e altri club in udienza il 20 gennaio

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - L'udienza davanti alla Corte d'appello federale sul caso plusvalenze nel quale sono coinvolte la Juventus e altre società è stata fissata di calcio italiane - apprende l'ANSA - è stata fissata per il 20 gennaio prossimo.

La notifica alle parti è in corso. Ieri, la Procura federale aveva proposto ricorso per revocazione parziale nei confronti di Juve, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara in merito alla decisione assunta nel maggio scorso dalla Corte federale di appello (conferma del proscioglimento deciso dal Tribunale federale nazionale) per il caso plusvalenze, in base all'esame dei documenti e degli atti istruttori dell'indagine penale 'Prisma' trasmessi dalla Procura della Repubblica di Torino. Il ricorso riguarda anche 52 dirigenti delle medesime società e porterà alla richiesta di condanna alle sanzioni che verranno proposte nel corso dell'udienza di discussione, appunto il 20 gennaio. (ANSA).