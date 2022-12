Morto George Cohen, campione del mondo con Inghilterra nel 1966

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Un altro dei campioni del mondo dell'Inghilterra 1966 se n'è andato con la scomparsa, avvenuta oggi a 83 anni, di George Cohen. Ad annunciarlo è stato il Fulham, la squadra londinese dove il terzino ha trascorso l'intera sua carriera. Cohen è stato titolare fisso della squadra che conquistò il primo e finora unico titolo mondiale per l'Inghilterra e ora degli undici scesi in campo nella finale di 56 anni fa con la Germania Ovest sono ancora vivi solo Geoff Hurst, 81 anni, e Bobby Charlton, 85.

"È molto triste sentire che il mio amico e compagno di squadra dell'Inghilterra George Cohen è morto. Era un uomo adorabile. Ci mancherà molto", ha postato su Twitter Hurst, che in quella finale segnò una tripletta, impresa che solo domenica scorsa è stata eguagliata in Qatar da Kylian Mbappè. Cohen ha giocato 37 partite con la nazionale mentre trascorse tutta la sua carriera al Fulham, con 459 presenze dal 1956 al 1969 prima che un infortunio ad un ginocchio lo costringesse al ritiro, a soli 29 anni. (ANSA).