Liverpool: per Luis Diaz un altro ko, tornerà fra tre mesi

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Brutte notizie per il Liverpool, ieri sera sconfitto ed eliminato dalla Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese) nel match giocato in trasferta contro il Manchester City: il club dei 'Reds', e in particolare l'allenatore Juergen Klopp, oggi hanno ricevuto la notizia che l'attaccante Luis Diaz, sottoposto a esami strumentali, potrà tornare solo fra tre mesi e pertanto sarà costretto a saltare la doppia sfida degli ottavi di finale della Champions League contro i campioni in carica del Real Madrid. Il colombiano era reduce da una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Non è escluso che il Liverpool torni sul mercato in cerca di un suo sostituto.

