Ranking Fifa: il Brasile in testa, l'Argentina adesso è 2/a

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - I Mondiali in Qatar hanno appena incoronato l'Argentina, ma non le hanno permesso di salire sulla vetta del ranking della Fifa, che è guidato sempre dal Brasile.

La Selecao chiude dunque l'anno solare 2022 davanti a tutte le altre Nazionali, a prescindere dal verdetto del torneo iridato che l'ha vista eliminata ai rigori dalla Croazia nei quarti. La Francia ha ceduto lo scettro mondiale, ma è tornata sul podio del ranking Fifa, a discapito del Belgio, che adesso è quarto.

L'Inghilterra completa la top five, mentre l'Italia è ottava e viene scavalcata sia dall'Olanda sia dalla Croazia, che sale cinque posizioni. Sale, e di molto, anche il Marocco, che adesso è 11/o in classifica dopo avere scalato 11 posizioni.

Questo il dettaglio: 1. Brasile 1840,77 (-00,53) 2. Argentina 1838,38 (+64,50) 3. Francia 1823,39 (+63,61) 4. Belgio 1816,71 (-35.41) 5. Inghilterra 1774,19 (-45,72) 6. Olanda 1740,92 (+46,41) 7. Croazia 1727,62 (+81,98) 8. Italia 1723,56 (-02,58) 9. Portogallo 1702,54 (+25,98) 10. Spagna 1692,71 (-22,51) 11. Marocco 1672,35 (+108,85) 12. Svizzera 1655,02 (+19,10) 13. Usa 1652,74 (+25,26) 14. Germania 1646,91 (-03,30) 15. Messico 1635,78 (-09,11) (ANSA).