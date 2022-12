Polonia: Michniewicz lascia, a gennaio arriverà un nuovo ct

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Finisce dopo poco meno di un anno l'era di Czeslaw Michniewicz alla guida dalle Polonia. Il contratto del ct, come annuncia su Twitter la Federcalcio, non verrà rinnovato e dunque, dal primo gennaio 2023, sarà nominato un altro allenatore alla guida della Nazionale; quest'ultimo avrà il compito di "migliorare l'immagine della Nazionale e ricostruire la fiducia dei tifosi", come recita il comunicato.

Michniewicz, 52 anni, era in carica dal 31 gennaio scorso: aveva guidato la Polonia al vittorioso spareggio per la qualificazione ai Mondiali del Qatar contro la Svezia. La Polonia, al recente torneo iridato, ha superato la fase a gironi, ma è stata eliminata negli ottavi dalla Francia vicecampione del mondo, perdendo 3-1. (ANSA).