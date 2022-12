Neuer è ko, il Bayern Monaco pensa al 'Dibu' Martinez

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Bayern Monaco è in cerca di un portiere durante la finestra invernale di mercato: lo scopo del club più titolato di Germania è di sostituire Manuel Neuer, finito ko mentre sciava e successivamente operato al ginocchio.

Il portiere tedesco non potrà tornare in campo fino alla prossima stagione. Il Bayern Monaco, secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, ha messo gli occhi sull'estremo difensore dell'Argentina campione del mondo, Emiliano 'Dibu' Martinez, attualmente in forza all'Aston Villa, formazione di Premier League. Quest'ultimo non vede l'ora di misurarsi contro l'amico Leo Messi in un torneo importante come la Champions, dal momento che negli ottavi è in programma proprio la supersfida fra tedeschi e parigini. (ANSA).