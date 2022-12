Mondiali: Marocco; ottomila poliziotti per rientro nazionale

(ANSA) - RABAT, 20 DIC - Ottomila poliziotti schierati su un percorso di cinque chilometri, e un imponente sistema di sicurezza. Tutto è pronto a Rabat, per accogliere oggi l'arrivo dei Leoni dell'Atlante, la nazionale marocchina che rientra in patria dai Mondiali, dove ha chiuso al quarto posto.

Una volta atterrati, i giocatori percorreranno viali e piazze del centro, un tour di rappresentanza, per salutare i migliaia di tifosi che sono già assiepati dietro le transenne. Dopo il bagno di folla, i 'Leoni' sono attesi a palazzo reale, invitati a cena da Re Mohammed VI. (ANSA).