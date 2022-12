Mondiali: calciatori Argentina partiti verso Buenos Aires

(ANSA) - BUENOS AIRES, 20 DIC - La 'selección' argentina, capitanata dal capitano Lionel Messi, ha lasciato alle 11,30 (le 15,30 italiane) il centro sportivo della Federazione calcistica argentina (Afa) in Ezeiza, diretta verso l'obelisco di Buenos Aires che si trova nel centro dell'Avenida 9 de Julio.

Preceduto da cinque auto della sicurezza e scortato da numerose unità della polizia stradale in moto, l'autobus procede a passo d'uomo per percorrere i circa 30 chilometri che lo dividono dall'obiettivo. Insieme ai calciatori, viaggia la Coppa conquistata, la terza nella storia della nazionale argentina, dopo quelle del 1978 e del 1986.

Il governo ha disposto che la giornata odierna sia considerata festiva, mentre i media sottolineano che "milioni di argentini saluteranno i 'campeones' lungo il percorso".

E' possibile che prima di raggiungere l'obelisco Messi e co.

facciano tappa sulla storica Plaza de Mayo per mostrarsi alla folla dal balcone della Casa Rosada. (ANSA).