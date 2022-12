Giudice: 12 squalificati nel campionato di Serie B

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Giudice sportivo della Lega serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite del 17, 18 e 19 dicembre, valide per la 18/a giornata del campionato cadetto, ha multato di 2.500 euro il Parma e di 1.500 il Cosenza e il Pisa.

Fra i calciatori espulsi una giornata di squalifica a Davide Adorni (Brescia) e Andrea Danzi (Cittadella). Fra i calciatori non espulsi un turno a Marcos Curado (Perugia), Christian Dalle Mura e Salvatore Esposito (Spal), Francesco Di Tacchio (Ternana), Nicola Falasco (Ascoli), Fran Karacic (Brescia), Ionut Nedelcearu (Palermo), Romano Perticone (Cittadella), Przemyslaw Wisniewski (Venezia) e Giovanni Zaro (Sudtirol).

L'allenatore del Parma, Fabio Pecchia, è stato fermato per una partita. (ANSA).