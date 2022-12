Calcio:Ferrieri Caputi arbitra Frosinone-Ternana, terna di donne

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Maria Sole Ferrieri Caputi arbitro, Tiziana Trasciatti e Francesca Di Monte assistenti: è una terna arbitrale tutta al femminile quella designata (insieme con il quarto uomo Doveri e gli addetti alla Var Nasca e Prenna) per Frosinone-Ternana, una delle partite della 19/a giornata del campionato di serie B, ultima di andata, che si terrà a Santo Stefano, ultimo turno del 2022 prima della sosta. E' la prima volta che vengono designate insieme dopo i tanti impegni insieme con colleghi.

La notizia è stata accolta "con soddisfazione" dalla Lega Serie B. "Ancora una volta la Serie B è protagonista di una crescita culturale del nostro calcio - recita una nota della Lega -. La gara dello Stirpe è fra l'altro una partita di cartello dell'ultima giornata di andata, prevista all'interno del 'boxing day' quando la Serie B sarà in campo per la gioia di tutti i tifosi in Italia e nel mondo che seguono una delle migliori espressioni del calcio nazionale di altissimo livello".

