Calcio: Zhang, l'obiettivo dell'Inter è di vincere sempre

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "L'obiettivo dell'Inter in ogni stagione è vincere titoli. Lo faremo anche il prossimo anno e non ci sono dubbi su questo. Sono veramente molto felice per Lautaro, ha superato critiche e difficoltà, è riuscito a superarle arrivando alla vittoria in Qatar. Siamo tutti orgogliosi di lui all'Inter". Così il presidente del club nerazzurro, Steven Zhang, parlando a Sky Sport, in occasione della festa di Natale dell'Inter.

"Lukaku? Ci sono momenti buoni e altri meno - aggiunge -. Lui ha lavorato molto duramente per tornare. Lo stiamo aspettando in modo che dia il massimo nella seconda parte della stagione".

