Mondiali, Le Figaro: "Leo imperiale", Times "Meraviglia Messi"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La supersfida di Doha entra nella leggenda e viene esaltata dai giornali di tutto il mondo il giorno dopo avere emesso il proprio verdetto. In copertina, Le Figaro elogia sia "un Lionel Messi imperiale", sia la "partita fenomenale" di Mbappé. Il New York Times dedica la parte alta della prima pagina al trionfo argentino. "La magia di Messi mette fine all'ansia per l'Argentina". "Miracoloso, magico, Messi": così il Daily telegraph rende omaggio al titolo dell'Argentina. "Diego mi ha regalato questa Coppa, volevo chiudere la mia carriera così. Non posso desiderare di più", sono le parole di Messi e la festa argentina sulla prima pagina di As.

"Nella leggenda". I francesi di 'Le Figaro' parlano di un Messi "imperiale" e di una "finale straordinaria".

Anche il Times celebra in prima pagina l'Argentina: foto gigante di Messi con il trofeo e il titolo: "L'epopea della Coppa del mondo si chiude con la meraviglia Messi". (ANSA).