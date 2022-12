Mihajlovic: ai funerali presenti anche Abodi e Gualtieri

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - A ridosso dell'inizio della cerimonia funebre di Sinisa Mihajlovic a Roma è arrivato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presenti tantissime cariche dello sport italiano: dal ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi al presidente del Coni, Giovanni Malagó, passando per il numero uno della Figc, Gabriele Gravina e tanti amici come il ct della nazionale, Francesco Totti e Daniele De Rossi, Gianni Morandi e l'ex presidente Massimo Ferrero. (ANSA).