Argentina campione: a Baires un milione in strada tutta notte

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Un milione e più in strada a Buenos Aires fino a notte fonda. E' durata piu' di dodici ore la festa dei tifosi argentini per il Mondiale vinto dall'Albiceleste di Leo Messi. Clarin scrive che attorno ai luoghi storici del tifo di Baires, tra l'Obelisco e Avenida 9 de Julio, si sono radunate subito dopo il fischio finale della finale migliaia e migliaia di persone, tra fuochi d'artificio canti e bandiere. Il numero e' cresciuto costantemente, fino a invadere tutte le strade attorno e superare - secondo i media argentini - il milione di persone. La festa e' durata 12 ore, la gente ha cominciato a sfollare quando a Buenos Aires erano le tre di notte, la circolazione e' ripresa regolarmente attorno alle 4.30.

Ora nella capitale c'e' attesa per l'arrivo della squadra, il cui volo fara' scalo a Roma per proseguire verso l'Argentina con decollo previsto nel primo pomeriggio ora italian (ANSA).