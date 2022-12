Mondiali: Messi festeggia in campo con 3 figli con maglia 10

(ANSA) - DOHA, 18 DIC - Festa in campo con la famiglia per Leo Messi. Mentre i francesi sono disperati, alcuni in lacrime, Mbappe' incredulo in panchina, gli argentini appena laureati campioni del mondo si abbracciano in lacrime, come il loro ct Scaloni. Solo sorrisi invece per Messi, prima raggiunto in campo dalla madre, poi dai tre figli, tutti e tre vestiti della maglia della nazionale e la scritta Messi 10 sulle spalle. (ANSA).