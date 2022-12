Mondiali: Francia, per la finale recupera Varane e Upamecano

(ANSA) - DOHA, 18 DIC - Francia in formazione tipo per la finale del Mondiale di oggi. Didier Deschamps schiera Giroud e Mbappé in attacco, mentre in difesa recupera Varane e Upamecano, guariti dal virus che li aveva colpiti nei giorni scorsi.

L'Argentina, dal canto suo, ha inserito Di nell'11 titolare, nonostante abbia giocato solo dieci minuti dalla fase a gironi.

(ANSA).