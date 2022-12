Mondiali: Fernandez, gioia indescrivibile, Messi merita trofeo

(ANSA-AFP) - DOHA, 18 DIC - "Siamo campioni del mondo, non l'avrei mai immaginato, non mi sarei mai immaginato di tenere la coppa. Siamo nati per soffrire, noi argentini siamo così. Siamo in cima al mondo, penso che ce lo meritiamo": così Rodrigo De Paul commenta la vittoria ai Mondiali dell'Argentina.

"Non dimenticherò mai questo momento della mia vita - le parole di Enzo Fernandez, eletto miglior giovane del torneo - Venire qui, avere l'opportunità di giocare un Mondiale e vincerlo per il mio Paese, non ha prezzo. E' un momento che porterò sempre con me, vincere il Mondiale, è incredibile. Messi se lo merita più di tutti, sono contento per lui".

"Non ci sono parole per descrivere questo momento - dice Leandro Paredes - Anche nel sogno più bello, non pensavo che avrei raggiunto questo obiettivo. È per la gente. È per gli argentini. Sarà difficile tornare con i piedi per terra dopo quello che abbiamo raggiunto. Siamo molto felici, abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo". (ANSA-AFP).