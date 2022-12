Calcio: l'Inghilterra conferma Southgate per l'Euro 2024

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Gareth Southgate è stato confermato come allenatore dell'Inghilterra, in vista della qualificazione a Euro 2024. Lo ha reso noto la Federcalcio inglese, una settimana dopo l'eliminazione dei Tre Leoni nei quarti del Mondiale di calcio, contro la Francia (2-1).

Al termine del match il tecnico aveva lasciato aperta la questione. "Abbiamo bisogno di un po' di tempo perché tutti prendano le decisioni giuste", aveva detto. Oggi, in un tweet, il presidente della Federazione Mark Bullingham ha confermato Southgate, il cui attuale contratto è valido fino a dicembre 2024. Confermato anche il suo vice, Steve Holland.

L'Inghilterra inizierà le qualificazione per Euro-2024 il 23 marzo 2023 in Italia, e affronterà anche Ucraina, Macedonia del Nord e Malta nel Gruppo C. (ANSA).