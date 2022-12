Mondiali: la Croazia in festa per il terzo posto della Nazionale

(ANSA) - BELGRADO, 17 DIC - Migliaia di persone a Zagabria e nelle altre principali città della Croazia hanno festeggiato la conquista del terzo posto ai Mondiali da parte della Nazionale di casa, con raduni, cortei improvvisati, musica, canti e fuochi d'artificio. Nella capitale il punto cruciale della festa è stato, come da tradizione, la piazza centrale Bana Jelacica, dove la partita contro il Marocco è stata trasmessa su un maxischermo, e dove i sostenitori di Modric e compagni, con le tradizionali magliette a scacchi, hanno a lungo scandito slogan inneggianti alla squadra allenata da Zlatko Dalic, tra lo sventolio di bandiere. Celebrazioni molto partecipate si sono registrate anche a Split (Spalato), Rijeka (Fiume), Osijek.

malgrado il tempo freddo e la pioggia. Il presidente Zoran Milanovic, con un messaggio su Twitter, si è congratulato con la Nazionale affermando che, fin dall'inizio dei Mondiali, in Qatar i giocatori hanno mostrato carattere, bravura e forza, lottando fino all'ultimo e meritando una medaglia. Altri festeggiamenti sono attesi al ritorno in patria della Nazionale croata, previsto per domani. (ANSA).