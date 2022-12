Mondiali: 'Dibu' Martinez,Francia favorita?Noi abbiamo Messi

(ANSA) - DOHA, 17 DIC - "La Francia parte come favorita nella finale di domani? Io penso invece che noi abbiamo molte chances, perché abbiamo il miglior giocatore del mondo. Ci piace che dicano che ce n'è uno meglio di lui (si riferisce a Mbappé ndr), ma bisogna vedere se è così: io penso che, avendo una buona difesa e il vero n.1, abbiamo molte possibilità di farcela". Così il portiere dell'Argentina, Emiliano 'Dibu' Martinez, alla vigilia della finale mondiale.

Secondo il 'Dibu', "anche il fatto di sentirci a casa, di avere così tanti tifosi che ci sostengono, può giovarci. Qui abbiamo sempre avvertito il calore della gente, e avuto l'impressione di giocare in Argentina. Anche questo ci ha fatto superare il colpo della sconfitta con l'Arabia Saudita. Se mi emoziona pensare che tutto un paese domani ci sosterrà? Di solito sono un tipo freddo, non mi emoziono facilmente". (ANSA).