Mondiali: Dalic, il bronzo della Croazia vale come un oro

(ANSA-AFP) - DOHA, 17 DIC - "E' una medaglia di bronzo, ma per noi sembra una medaglia d'oro. È stata una partita difficile. Abbiamo vinto una partita difficile, è stato davvero fantastico: abbiamo vinto due medaglie in altrettanti Mondiali consecutivamente. Questa medaglia è per la Croazia e per l'intero popolo croato. Per tutti coloro che ci amano. Vorrei dedicare questa vittoria all'uomo che ha iniziato tutto, Miroslav Blažević (ex ct della Croazia, ndr). 'Capo, questa è per te, questa è la tua medaglia, posso vincere cinque medaglie, ma tu sei l'allenatore di tutti gli allenatori'. Così Zlatko Dalic, ct della Croazia che si è classificata al terzo posto nei Mondiali di calcio in Qatar, ha commentato il successo nella 'finalina' contro il Marocco. (ANSA-AFP).