(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Riposa in pace caro Sinisa.

Condoglianze alla famiglia Mihajlovic. Grazie per tutto quello che hai fatto per il sport in Serbia, oltre che in Italia. Il tuo marchio è indelebile". Con un post sul suo profilo instagram anche Novak Djokovic ha voluto ricordare la figura di Sinisa Mihajlovic, sottolineandone la caratura. (ANSA).