Amichevoli: Fiorentina-Monaco 1-1

La Fiorentina ha pareggiato 1-1 con il Monaco in una amichevole disputata allo stadio Franchi davanti a duemila spettatori. Per i viola è andato a segno nel primo tempo (14') il difensore Ranieri raccogliendo una respinta del portiere sul tiro di Benassi. La formazione monegasca, sesta in Ligue 1, ha colpito una traversa con Oliveira Silva riuscendo poi a fare centro al 15' della ripresa con Boadu su assist del neo entrato Embolo. Test vero per entrambe le squadre, contrassegnato da sei ammoniti.

Tra i viola ancora a secco Cabral rimasto in campo per tutti i 90 minuti: per lui solo un paio di chance non sfruttate e nessun tiro nello specchio. Anche Jovic, subentrato nel secondo tempo e schierato trequartista al posto di Bonaventura, non ha avuto né si è creato alcuna occasione. Per questa amichevole, preceduta da un minuto di silenzio per commemorare Sinisa Mihajlovic - i viola hanno giocato con il lutto al braccio, la società parteciperà con una delegazione lunedì ai funerali -, Italiano ha dovuto rinunciare a Kouamé e Ikoné oltre a Castrovilli e Sottil. Assente anche Nico Gonzalez che ha avuto il permesso dal club di volare in Qatar per tifare Argentina domani nella finalissima mondiale contro la Francia. Prossimo impegno per la Fiorentina mercoledì sempre al Franchi contro il Lugano.