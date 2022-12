Allegri: "Dispiace per Agnelli, ma la Juventus andrà avanti"

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - "Dispiace per il presidente, ero legato a lui e lo sono ancora a livello affettivo, ma dobbiamo impegnarci di più per portare risultati: la Juve ha 120 anni di storia e andrà avanti, con la parte sportiva che non è stata toccata". Così l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, parla dell'addio dell'ormai ex presidente Andrea Agnelli. Poi, sull'amichevole vinta contro l'Arsenal: "Era una sfida difficile contro una squadra tecnica, noi avevamo tanti ragazzi - spiega il tecnico, ai microfoni di Sky - ma vincere in questo stadio fa sempre piacere".

Sugli infortunati e sui rientri dai Mondiali, Allegri spiega che, "per Chiesa ci sta un affaticamento e per il 27 ci sarà, su Pogba non so ancora dire quando tornerà, mentre Danilo e Alex Sandro. Saranno con la squadra il 27 e Rabiot più gli argentini avranno qualche giorno di vacanza in più". (ANSA).