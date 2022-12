Mondiali: nessun focolaio Covid nella Francia, solo influenza

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Sono esclusi focolai di Covid-19 in seno alla Nazionale francese che dopodomani a Doha affronterà l'Argentina per giocarsi il titolo mondiale (sarebbe il secondo consecutivo, dopo quello conquistato in Russia nel 2018). Ieri sera erano diffuse voci su un possibile focolaio da Covid-19, oggi è arrivata la smentita. Secondo RMC Sport, lo staff sanitario dei 'Bleus' riferisce di sindrome virale e di semplice influenza. I tre calciatori, che hanno accusato in queste ore sintomi influenzali, vale a dire Dayot Upamecano, Kingsley Coman e Adrien Rabiot, saranno regolarmente a disposizione del ct Didier Deschamps per la supersfida di domenica. Sarebbe stata l'aria condizionata a mandarli ko. (ANSA).