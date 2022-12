Mihajlovic: Abodi, darà fiducia a chi sta ancora lottando

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "E' una giornata triste, non piangiamo solo l'uomo pubblico, l'ex calciatore e l'ex allenatore, ma un combattente". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi all'ANSA, a margine dell'assemblea generale del consiglio nazionale dei giovani in scena a Roma, commentando la scomparsa di Mihajlovic. "Al di là della tristezza di oggi, mi auguro ci aiuti a rilanciare sfida contro il male dando fiducia a chi sta ancora combattendo e dando supporto alle proprie famiglie. Rimettendo al centro l'importanza della ricerca in chiave preventiva e di cura", ha aggiunto. (ANSA).