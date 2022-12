Infantino: "Liberi di esprimere opinioni, ma godiamoci calcio"

(ANSA) - DOHA, 16 DIC - "Ognuno è libero di esprimere le proprie convinzioni, in modo rispettoso, ma quando si tratta del campo di gioco bisogna proteggere il calcio". Cosi' il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in conferenza stampa ha risposto alle domande sul no alla fascia OneLove di alcuni capitani. "Tra una gara e l'altra ognuno può esprimere la propria opinione, ma per 90' minuti regaliamoci questo momento di gioia". Infantino si è poi detto convinto che l'eredità del Mondiale sia "una migliore conoscenza del mondo arabo". La Coppa ha contribuito un po' a una comprensione reciproca, ed è molto positivo da una prospettiva non calcistica. (ANSA).