Empoli-Monaco 0-1, minuto di silenzio per Mihajlovic

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 16 DIC - Nell'amichevole contro i francesi del Monaco, al 'Castellani', l'Empoli perde di misura.

Davanti a circa 800 persone è decisiva la rete dell'esterno Diop, arrivata nel finale di primo tempo, al 44'. La gara termina 0-1 per i monegaschi. Prima dell'inizio dell'amichevole è stato dedicato un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic.

La squadra di Philippe Clément, attualmente sesta nel campionato di League 1, nella ripresa perde il buono slancio dimostrato nella prima frazione ed esce l'Empoli che cerca il pareggio a più riprese.

Vicini al gol dell'1-1 Bajrami, Stojanovic da fuori e Ekong, subentrato nel finale.

Domani mattina subito un nuovo allenamento per l'Empoli che affronterà la Primavera di Buscè, mentre venerdì prossimo nuova amichevole al Castellani col Sassuolo. (ANSA).