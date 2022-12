Roma parte per il ritiro, c'è anche Karsdorp

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - La Roma è partita da Fiumicino per il ritiro in Portogallo dove rimarrà fino al 22 dicembre e con la squadra è partito anche Rick Karsdorp. L'olandese ha risposto presente alla ripresa degli allenamenti dopo aver disertato la tournée in Giappone, ma il futuro del calciatore sembra comunque lontano dalla capitale visto il mercato di gennaio ormai alle porte. Alla squadra si sono uniti anche Wijnaldum e Belotti con il primo che seguirà un programma specifico per rientrare dopo la frattura della tibia destra e il secondo che dovrà comunque recuperare da un problema al flessore, lo stesso muscolo infortunatosi prima dello stop mondiale. (ANSA).