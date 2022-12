Mondiali: Al Jassim arbitrerà la finalina fra Croazia e Marocco

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Abdulrahman Al Jassim, della Federazione qatarina, è stato designato per arbitrare la finale che mette in palio il terzo posto fra Croazia e Marocco, in programma dopodomani alle ore 16 sul terreno del Khalifa International Stadium di Al Rayyan (Qatar). Il fischietto di casa sarà assistito dai connazionali Taleb Al Marri e Sooud Ahmed Almaqaleh, con il brasiliano Raphael Claus nei panni di IV uomo. Al Var ci sarà il cileno Julio Bascunan, che sarà coadiuvato dall'olandese Pol Van Boekel, mentre l'altro brasiliano Bruno Pires si occuperà del fuorigioco, con lo statunitense Armando Villarreal nei panni di Avar. (ANSA).