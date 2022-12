Mondiali: Macron, complimenti amici Marocco, avete fatto storia

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Oltre ad aver espresso a voce la propria gioia, e l'orgoglio, per il fatto che la Francia giocherà un'altra finale mondiale, e aver detto, come riferisce 'L'Equipe, che "Deschamps è uno che vince le finali", il Presidente francese Emmanuel Macron si è complimentato su Twitter con "i nostri amici marocchini: complimenti per il bel percorso - è il tweet del Presidente -. Voi avete fatto la storia del football".

In un altro tweet Macron ha postato semplicemente l'emoticon di tre bandiere della Francia, a simboleggiare il fatto che la terza stella sulla maglia domenica la metteranno i Bleus e non gli argentini. (ANSA).