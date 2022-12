Mondiali: Hernandez,serata incredibile,ora Messi non fa paura

(ANSA) - DOHA, 15 DIC - "E' stata una serata incredibile, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Marocco è un'ottima squadra ma abbiamo vinto noi e ora dobbiamo pensare alla finale. E' stato un mese fantastico, in cui abbiamo lavorato tutti i giorni per arrivare a questo momento: ora dobbiamo recuperare bene, io sono veramente stanco". Così, Theo Hernandez, autore del primo gol della Francia, ai microfoni di RaiSport.

"E' stato bello vincere questa semifinale - dice ancora il milanista - ma domenica dobbiamo essere al 100%. Messi non ci fa paura, l'Argentina ha una squadra incredibile ma noi abbiamo qualche giorno per lavorare e prepararci a dovere". (ANSA).