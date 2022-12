Calcio: Amichevoli; Bastia-Fiorentina 1-2

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Trasferta vittoriosa per la Fiorentina volata in Corsica oggi per affrontare il Bastia (squadra di Ligue 2) nella quarta amichevole di preparazione per la ripresa del campionato. Il risultato finale è stato di 2-1 con reti di Igor al 14' del secondo tempo e Barak al 19' e gol a cinque minuti dal termine di Santelli per la formazione di casa.

Per i viola si tratta dell'ennesimo successo dopo quelli ottenuti contro l'Arezzo, i boliviani dell'Always Ready e la conquista dell'International Cup in Romania, triangolare contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. Rispetto all'ultimo impegno Vincenzo Italiano ha schierato anche Milenkovic e Jovic appena aggregati dopo il Mondiale e una settimana di vacanza: i due giocatori serbi sono entrati nella ripresa quando l'allenatore viola ha cambiato per 10/11 la formazione schierata titolare. La prossima amichevole per la Fiorentina sarà sabato prossimo alle 15 contro il Monaco. Intanto in Spagna accostato Sofyan Amrabat a Barcellona e Atletico Madrid oltreché a Liverpool e Tottenham: ''E' un grande onore essere associati a questi club - ha dichiarato il centrocampista della Fiorentina e del Marocco ai microfoni di 'Marca'- ma in questo momento sono un giocatore della Fiorentina verso cui ho molto rispetto, è una grande squadra con un ottimo allenatore. Inoltre ho un bel rapporto con il presidente Commisso che mi ha portato a Firenze e con gli altri dirigenti. La stima di Simeone? Mi piace il suo gioco ma c'è un grande tecnico anche alla Fiorentina. Ho visto tante gare della Liga perché ci ha giocato mio fratello, è uno dei migliori campionati al mondo come la Premier e come anche la Serie A. Ho 26 anni e per adesso nessuno può sapere cosa porterà il futuro''. (ANSA).