Regragui, chiamateci pazzi ma Marocco vuole vincere Mondiali

(ANSA) - DOHA, 13 DIC - "Voglio vincere il Mondiale.

Chiamatemi pazzo, ma voglio vincere il Mondiale. Penso che possiamo farcela. Amo il mio Paese, ed è la cosa più importante.

Non siamo stanchi, vogliamo fare la storia". Lo ha detto l'allenatore del Marocco, Walid Regragui, alla vigilia della semifinale dei Mondiali di calcio, contro la Francia.

"Giocheremo contro il campione uscente - ha aggiunto - che ha grandi giocatori e il miglior allenatore del mondo. Crediamo nella possibilita' di passare il turno e, perché no, nella vittoria della Coppa del Mondo. Ora non possiamo accontentarci.

Lotteremo per andare avanti, per i Paesi africani,per il mondo arabo" (ANSA).