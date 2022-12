Mondiali: Pogba chiama i compagni di Nazionale, sono con voi

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - "Insieme! Io sono con voi. Vi do tutta la mia forza. Tutta la mia forza a questo gruppo. Questo è il mio gruppo, quelli sono i miei ragazzi": così Paul Pogba ai suoi compagni della Francia. Come riportato dal profilo Twitter della federcalcio francese, il centrocampista della Juventus ha mandato un video-messaggio ai ragazzi di Didier Deschamps, impegnati domani sera nella semifinale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco. (ANSA).