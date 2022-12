Mondiali: Masina, triste per non esserci ma forza mio Marocco

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "Non è un momento facile per me.

Sapere che sarei potuto essere lì.. Però provo un'emozione molto molto forte quando guardo i miei compagni, soprattutto con questa mentalità di squadra che abbiamo costruito e che sta raggiungendo ora l'apice" Adam Masina, difensore dell'Udinese avrebbe dovuto giocare con il Mondiale con il Marocco, paese in cui è nato (a Khouribga) 28 anni fa, ma un infortunio (la rottura del legamento crociato del ginocchio destro) occorsogli nella partita contro la Fiorentina dello scorso 31 agosto lo ha tenuto fuori impedendo al ct Regragui di convocarlo.

E adesso Masina, dai microfoni di Sky Sport, ammette che "mi brucia non essere lì, ma vedo una grande squadra, che si difende dall'inizio alla fine e che attacca quando può. Da un lato soffro, dall'altro sono orgoglioso". "Regragui in due mesi ha ricostruito una squadra basandosi sulle sue idee di calcio - aggiunge l'ex di Bologna e Watford -. In questo momento ha cambiato completamente la squadra e l'ha costruita a sua immagine e somiglianza".

Masina prima di scegliere il Marocco, con cui ha 16 presenze nella nazionale maggiore, ha fatto parte dell'under 21 dell'Italia, con cui ha collezionato 6 presenze tra il 2015 e il 2017, ma poi, da marzo dell'anno scorso e dopo essere stato autorizzato dalla Fifa, ha scelto la maglia dei Leoni dell'Atlante. (ANSA).