Mondiali: Deschamps,Marocco ha tanti tifosi ma non segnano loro

(ANSA) - DOHA, 13 DIC - "Il Marocco finora ha preso solo un gol, per di più su autorete, ma ciò non vuol dire che sia forte solo in difesa. Se fosse una squadra che pensa solo a 'distruggere' il gioco avversario non sarebbe arrivata in semifinale. Io dico che è un team molto ben organizzato in campo e che in avanti ha gente che sa rendersi pericolosa". Alla vigilia della semifinale mondiale, il ct della Francia Didier Deschamps analizza i rivali che troverà di fronte e mette nel conto anche il fattore del tifo contro, visto che allo stadio Al Bayt è annunciata la presenza di almeno trentamila tifosi marocchini, e che anche molti qatarini tiferanno per la nazionale nordafricana. "So bene che ci sarà un grande tifo per loro - dice Deschamps -, so anche come questo appoggio sia molto rumoroso, è una certezza, il mio staff mi ha relazionato anche su questo. E' bene che i miei sappiano cosa li aspetta, ma per fortuna non sono i tifosi che segnano i gol. In ogni caso siamo pronti per un certo tipo di atmosfera". (ANSA).