Mondiali: Argentina-Croazia 3-0, Albiceleste in finale

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Argentina-Croazia 3-0 (2-0) nella prima semifinale dei Mondiali 2022 giocata al Lusail Stadium di Doha. Albiceleste in finale.

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina (41' st Foyth), Romero, Otamendi, Tagliafico; E. Fernandez, Paredes (17'st Lisandro Martinez), Mac Allister (41' st Correa); De Paul (29' st Palacios); Messi, Alvarez (29' st Dybala). (1 Armani, 12 Rulli, 6 Pezzella, 11 Di Maria, 16 Almada, 18 Rodriguez, 22 Lautaro Martinez). All.: Scaloni Croazia (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (1'st Orsic) ; Modric (36' st, Majer), Brozovic (5' st, Petkovic) Kovacic; Pasalic (1'st Vlasic), Perisic; Kramaric (27' st Livaja). (12 Grbic, 23 Ivusic, 2 Stanisic, 3 Barisic, 5 Erlic, 17 Budimir, 21 Vida, 24 Sutalo, 25 Sucic, 26 Jakic).All.: Dalic Arbitro: Daniele Orsato (Ita) Reti: 34' pt Messi (rig), 39'pt e 25' st Alvarez Angoli: 4-2 per la Croazia Recupero: 4' e 5' Ammoniti: Livakovic, Romero, Otamendi per gioco scorretto, Kovaciv per proteste Note: al 35' del pt espulso per proteste dalla panchina il collaboratore di Dalic, Mario Mandzukic Spettatori 88966. (ANSA).